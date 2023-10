Jari Vlak: 'Het was alles of niets. Niet nadenken is vaak het beste'

VOETBAL - Wat een ontlading op De Oude Meerdijk na de hele late 2-1 van Jari Vlak, die minutenlang werd toegezongen door de Brigata Fanatico. 'Dit zijn de mooiste overwinningen', aldus de captain van de Drentse club. 'Ik kan voortaan beter met links gaan schieten. Dit waren al mijn tweede en derde treffers van het seizoen met mijn chocoladebeen. De eerste was nog wat gelukkig, die werd aangeraakt onderweg. De tweede was alles of niets. Niet nadenken is in zo'n situatie het beste.

Hij ging er heerlijk in en dan is het feestje met al die supporters geweldig.' Vlak baalde van het slechte begin, maar vond dat zijn ploeg zich prima herstelde. 'Ik had na de 1-1 het gevoel dat we controle hadden, alleen vergaten we om de tweede te maken. Gelukkig maak ik hem heel laat in blessuretijd en pakken we na twee duels zonder zege belangrijke punten.

Nederland Headlines

Lees verder:

RTVDrenthe »

Lees terug: FC Emmen wint in de slotseconden van Jong AZ dankzij Jari VlakEindstand FC Emmen - Jong AZ: 2-1 De goals van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

Jari Vlak redt de meubelen voor FC Emmen: 2-1 tegen Jong AZLees hier het verslag van FC Emmen - Jong AZ. Lees verder ⮕

Gevechten in Gaza, maar het lijkt nog niet het verwachte grondoffensief • Internet plat in GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

FC Twente-directeur vraagt achterban om niet te zingen over homo's'Het maakt niet uit hoe het bedoeld is of waar het vandaan komt, het past gewoon niet en voegt werkelijk niets toe', aldus Paul van der Kraan. Lees verder ⮕

FC Twente-directeur vraagt achterban om niet te zingen over homo's'Het maakt niet uit hoe het bedoeld is of waar het vandaan komt, het past gewoon niet en voegt werkelijk niets toe', aldus Paul van der Kraan. Lees verder ⮕

Wat is anno 2023 de rol van de katholieke kerk in Spanje?Het is niet voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk, maar het is wel voor het eerst dat zo'n grootschalig onderzoek in Spanje wordt gedaan. Morgen wordt het rapport gepresenteerd aan het parlement. Edwin Winkels is correspondent in Spanje en vertelt over het onderzoek in het NOS Radio 1 Journaal. Lees verder ⮕