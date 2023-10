Jari Vlak: 'Het was alles of niets. Niet nadenken is dan vaak het beste'

Wat een ontlading op De Oude Meerdijk na de hele late 2-1 van Jari Vlak, die minutenlang werd toegezongen door de Brigata Fanatico. "Dit zijn de mooiste overwinningen', aldus de captain van de Drentse club. "Ik kan voortaan beter met links gaan schieten.

Dit waren al mijn tweede en derde treffers van het seizoen met mijn chocoladebeen. De eerste was nog wat gelukkig, die werd aangeraakt onderweg. De tweede was alles of niets. Niet nadenken is in zo'n situatie het beste. Hij ging er heerlijk in en dan is het feestje met al die supporters geweldig."

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

