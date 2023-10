Jansen en Casparij in Oranjebasis tegen Schotten, Miedema start op de bank

Bondscoach Andries Jonker mist door de afwezigheid van Dominique Janssen een vaste waarde achterin. De Wolfsburg-verdediger kampt met een bekkenblessure, maar is wel in Nijmegen aanwezig. Daar wordt gekeken of Janssen later nog in actie kan komen. Pelova is ziek geweest en nog niet fit genoeg om te starten bij het Nederlands elftal. Waar Jonker normaal gesproken kiest voor een 5-3-2-opstelling met Pelova en Brugts aan de zijkant, lijkt de bondscoach te kiezen voor een 4-3-3-systeem.

Oranje aast op twee zeges tegen Schotland Nederland staat momenteel tweede in de Nations League-groep met Schotland, Engeland en België. Om in de race te blijven voor een olympisch ticket is groepswinst nodig. Dat heeft Oranje in eigen hand. Als de ploeg van Jonker de komende vier wedstrijden wint, is het groepswinnaar. Bij een gelijkspel of nederlaag is groepswinst ook nog mogelijk, maar tegen Schotland zal Oranje erop gebrand zijn te winnen.

Pascal Jansen wijst basisdebutant aan als vervanger van geschorste LahdoDe opstelling van AZ voor het Conference League-duel met Aston Villa is bekend. Trainer Pascal Jansen kan niet beschikken over de geschorste Mayckel Lahdo, die zijn plek op de rechtsbuitenpositie ziet worden ingenomen door Ibrahim Sadiq. De Nigeriaan maakt zijn basisdebuut voor de Alkmaarders. Lees verder ⮕

