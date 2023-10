Janey van Ex On The Beach neemt afscheid van lipfillers en blonde extensions

Wanneer Janey haar volgers in een vragenronde de kans geeft om haar het hemd van het lijf te vragen, willen sommige fans weten waarom ze een metamorfose is ondergaan. Zo heeft ze onlangs haar lipfillers laten verwijderen. 'Het was tijd om ze eruit te halen en wilde weer wat natuurlijker', zegt ze over deze keus.Niet alleen haar lippen zien er anders uit, want de realityster heeft ook afscheid genomen van haar blonde lokken en extensions.

De 23-jarige Lena, bekend van 'Echte Meisje in de Jungle' en 'Ex on the Beach', heeft niet alleen spijt van haar…EOTB-Romée openbaart inkomen OnlyFans: 'Op piek 50.000 euro' Romée van Zeeland (25), bekend van programma's als 'Ex on the Beach' en 'Temptation Island', deinst niet terug als het…Sam Asghari blij met lieve woorden van Britney Spears in memoires

De aardige woorden die Britney Spears (41) in haar memoires 'The Woman in Me' had voor, haar inmiddels ex-man, Sam…

Lees verder:

RTLBoulevard »

| Celtic komt verrassend op voorsprong tegen AtléticoIn de groep van Feyenoord neemt Celtic al vroeg een verrassende voorsprong op Atlético Madrid. Lees verder ⮕

| Zerrouki verdubbelt voorsprong Feyenoord tegen LazioRamiz Zerrouki neemt de tweede goal van Feyenoord tegen Lazio voor zijn rekening. Lees verder ⮕

Maduro neemt afstand van De Telegraaf-aantijging: 'Waarheid komt aan het licht'Hedwiges Maduro, interim-trainer van Ajax, heeft zich uitgelaten over de berichtgeving in de media over de wensen van Maurice Steijn. De vertrokken Hagenaar wilde door in Amsterdam, maar zonder rechterhand Maduro en Steven Berghuis. Lees verder ⮕

Ochtendploeg Qmusic neemt afscheid van vertrekkende sidekicksHet team van de ochtendshow van Qmusic heeft donderdag op Instagram afscheid genomen van sidekicks Joe Stam en Tom de Graaf. De twee radiomakers gaan vanaf 1 januari voor BNNVARA een eigen ochtendshow presenteren op NPO 3FM, werd begin september bekendgemaakt. Lees verder ⮕

Ook Family Guy neemt Harry en Meghan op de hakNa South Park heeft nu ook Family Guy prins Harry en zijn vrouw Meghan op de hak genomen. Zo worden er onder meer grappen gemaakt over de lucratieve deal met Netflix die de hertog en hertogin van Sussex hebben gesloten. Lees verder ⮕

KNVB neemt laatste twijfel weg over kandidaatstelling WK 2027Lees meer Lees verder ⮕