Jan Hoekstra: 'De hoop was er, maar het geloof was wel een beetje weg'

De opluchting in De Oude Meerdijk was voelbaar na de hele late winnende treffer van Jari Vlak. Ook doelman Jan Hoekstra erkende na afloop dat hij de moed al bijna had opgegeven. "Ik had wel de hoop dat ie nog goed zou vallen, maar eerlijk gezegd had ik er niet meer echt op gerekend omdat we best al wat kansen laten liggen.

" "We hebben Jari Vlak al uitgebreid bedankt voor zijn goals. Geweldig dat hij hem zo heerlijk binnenschiet in de laatste minuut", vervolgt de doelman die de punten tegen Jong AZ ook broodnodig vond. "Als je mee wilt blijven doen om de bovenste plekken dan moest deze wedstrijd gewonnen worden, helemaal omdat we in de laatste twee wedstrijden slechts één punt pakten.

