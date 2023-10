Jan Hoekstra: 'De hoop was er, maar het geloof was wel een beetje weg'

VOETBAL - De opluchting in De Oude Meerdijk was voelbaar na de hele late winnende treffer van Jari Vlak. Ook doelman Jan Hoekstra erkende na afloop dat hij de moed al bijna had opgegeven. 'Ik had wel de hoop dat ie nog goed zou vallen, maar eerlijk gezegd had ik er niet meer echt op gerekend omdat we best al wat kansen laten liggen.' 'We hebben Jari Vlak al uitgebreid bedankt voor zijn goals.

'Als je mee wilt blijven doen om de bovenste plekken dan moest deze wedstrijd gewonnen worden, helemaal omdat we in de laatste twee wedstrijden slechts één punt pakten. De Drentse doelman verrichte na rust twee cruciale reddingen op inzetten . 'Ik ben blij dat ik het team in die fase kon helpen. Bovendien redde Mike te Wierik nog een keer op de lijn.' 'Ik wil alles winnen, dus ook in de beker' En nu wacht voor FC Emmen de beker.

Nederland Headlines

Lees verder:

RTVDrenthe »

Fred Grim: 'Of Piotr morgen weer basisspeler is? Dat zou kunnen'Bekijk hier de voorbeschouwing op FC Emmen - Jong AZ, met FC Emmen-trainer Fred Grim. Lees verder ⮕

Joey Konings: 'Rui heeft z'n excuses aangeboden'Bekijk hier de voorbeschouwing op FC Emmen - Jong AZ met Joey Konings. Lees verder ⮕

Jari Vlak: 'Het was alles of niets. Niet nadenken is vaak het beste'Bekijk hier het interview met Jari Vlak, de man of the match van FC Emmen. Lees verder ⮕

Lees terug: FC Emmen wint in de slotseconden van Jong AZ dankzij Jari VlakEindstand FC Emmen - Jong AZ: 2-1 De goals van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

Liveblog: FC Emmen en AZ zijn begonnen aan de tweede helftTussenstand FC Emmen - Jong AZ: 1-1 De goal van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

Liveblog: Spanning in de Oude Meerdijk; weet FC Emmen nog te scoren?Tussenstand FC Emmen - Jong AZ: 1-1 De goal van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕