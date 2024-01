Jan de Jonge stopt avontuur bij Safa FC in Libanon

Een halfjaar na zijn aanstelling in Libanon bij Safa FC zit het avontuur van Jan de Jonge er alweer op. De oefenmeester uit Emmen blikt terug op enkele hectische en leerzame maanden in hoofdstad Beiroet. De Jonge tekende eind juni een contract voor een jaar bij de ploeg uit de Libanese Premier League. Hij volgde Johnny Jansen op, die Beiroet achter zich liet en aan de slag ging bij PEC Zwolle.

'Ik wilde het avontuur in het buitenland aangaan', zo blikt de Emmenaar terug op zijn keuze voor Safa FC. Maar het contract in het Midden-Oosten diende hij niet uit. 'Het moest wel van beide kanten goed zijn, zo hebben we vooraf afgesproken. Dat het avontuur nu is gestopt, heeft meerdere oorzaken. Zo vond de familie het niet prettig dat ik daar was. De oorlog in het Midden-Oosten kwam wel erg dichtbij. Om een voorbeeld te geven: mijn assistent-trainer woonde in de grensstreek bij Israël. En daar lag hij vol onder vuu





RTVDrenthe » / 🏆 10. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Italiaanse bond helpt jonge moeder Lollobrigida terug op het ijs: 'Ik leef mijn droom'Francesca Lollobrigida is eind mei moeder geworden van zoontje Tommaso en keerde dit weekeinde al terug in de wereldbeker. “Ik schaats niet meer alleen voor mezelf, maar voor mijn zoon.”

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Wereldster negeerde jonge fans in Nederland: ‘3 handtekeningen te veel moeite’Antoine Griezmann is drie supporters die hem onlangs om een handtekening vroegen in Rotterdam compleet voorbijgelopen, zo onthult Mikos Gouka in zijn oudejaarscolumn voor het Algemeen Dagblad. Het ging om jonge kinderen met een Griezmann-shirt, schrijft de Feyenoord-watcher.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Terugblikken op een 'heftig klimaatjaar' met hoogleraar Jan Rotmans: 'Laten we blijven knokken'De warmste, de droogste, de natste: het ene na het andere weerrecord sneuvelde dit jaar. Waar staan we nu eigenlijk als het gaat om klimaatverandering? En wat kunnen we nog doen? We blikken terug én vooruit met hoogleraar Jan Rotmans. 'Heftig was het.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Endrick: "Ik denk natuurlijk ook al vaak aan Real Madrid"Endrick, de jonge Braziliaanse spits, heeft zijn contract bij Real Madrid ondertekend en kijkt uit naar zijn toekomst bij de Spaanse grootmacht.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Online Kansspelen en VoetbaltransferDe Amsterdamse voetbalclub is geïnteresseerd in de jonge aanvaller Rijkhoff, die momenteel bij Dortmund speelt. Er wordt onderzocht of hij terug kan keren naar Ajax.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Geweld tegen burgers in Sudan blijft toenemen, internationale gemeenschap grijpt niet inDuizenden burgerdoden, miljoenen vluchtelingen, ontvoeringen, dreigende hongersnood, verkrachtingen van jonge meisjes 'en meer ernstige schendingen van mensenrechten'. Het geweld tegen burgers in Sudan 'grenst aan puur kwaad', zei de Sudan-coördinator van de Verenigde Naties onlangs. Toch grijpt de internationale gemeenschap niet in.

Bron: Nieuwsuur - 🏆 23. / 51 Lees verder »