Jan Bruins brengt een ode aan Enschede!

Jan Bruins, de stadionspeaker van FC Twente, brengt in Dijkstra & Evenblij Ter Plekke een ode aan zijn stad Enschede.

Koude douche voor Feyenoord in Enschede: Twente wint, PSV kan uitlopenFeyenoord is vier dagen na de indrukwekkende Champions League-zege op SS Lazio weer terug op aarde. De Rotterdammers hadden het lastig op bezoek bij FC Twente, dat verrassend met 2-1 te sterk was.

LIVE: Feyenoord verslikt zich in Enschede: FC Twente wint (gesloten)Om 12.15 uur trappen FC Twente en Feyenoord de Eredivisie-voetbalzondag af. Trainer Arne Slot heeft opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Ramiz Zerrouki, die midweeks in de Champions League ook al speelde tegen SS Lazio. Bij de Tukkers is er een basisplaats voor Michel Vlap. Hij keert weer terug.

LIVE: Feyenoord doet in slotfase iets terug, spannende slotfase in EnschedeOm 12.15 uur trappen FC Twente en Feyenoord de Eredivisie-voetbalzondag af. Trainer Arne Slot heeft opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Ramiz Zerrouki, die midweeks in de Champions League ook al speelde tegen SS Lazio. Bij de Tukkers is er een basisplaats voor Michel Vlap. Hij keert weer terug.

Oosting verklaart plan van Twente tegen Feyenoord: 'Dan speel je ze in de kaart'

Feyenoord treurt om eerste nederlaag tegen fel Twente: 'Wij gaven te veel weg'Trainer Arne Slot zag dat Feyenoord na een vroege achterstand weinig kansen kon afdwingen in de verloren uitwedstrijd tegen FC Twente (2-1). De Rotterdammers leden in Enschede de eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoen.

Geertruida geeft Feyenoord weer hoop tegen Twente • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde.