Jake Paul grootste fan van Jutta Leerdam: straalt vanaf tribunes

29-10-2023 21:24:00 / Bron: RTLBoulevard

Jake Paul (26) is vanuit Amerika in zijn privéjet gestapt om Jutta Leerdam (24) aan te moedigen tijdens het World Cup kwalificatietoernooi in Heerenveen. Hoewel de bokser zelf een megadrukke carrière heeft, is hij van plan om deze winter geen enkele wedstrijd van zijn liefje te missen.