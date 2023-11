Jake Paul droomt al van bruiloft met Jutta Leerdam

De relatie tussen Jutta Leerdam en Jake Paul is nog pril maar de laatste droomt stiekem al van meer. "Wat mijn toekomstplannen met haar zijn? Om te trouwen", lachte hij zondag tegen Shownieuws. Wanneer de Amerikaanse influencer en vechtsporter haar ten huwelijk wil vragen, weet hij echter nog niet.

Paul is al het hele weekeinde in Nederland om Leerdam aan te moedigen op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker schaatsen in Heerenveen. Het was de eerste keer dat hij bij een officiële wedstrijd van haar was. Zondag zag Paul hoe Leerdam overtuigend de 1000 meter op haar naam schreef.

Leerdam liet na afloop weten dat ze erop gebrand was om het te laten zien. Als wereldkampioen, maar ook voor haar vriend."Hij vindt het altijd goed. Hij weet wat ik kan en legt me totaal geen druk op. Het zou ook niet goed zijn als het dan in een keer helemaal niet lukt, zo meteen denkt hij dan nog dat het aan hem ligt en dat is het absoluut niet", zei ze met een glimlach."Maar de sport gaat voor, voor ons beiden. headtopics.com

