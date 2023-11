Jacht van 33 meter gebouwd in Meppel valt buiten internationale designprijs

' Parkeerplaats voor kleinere boot, op plek zwembad De trots is er bij hem dan ook niet minder om dat de prijzenkast niet uitgebreid wordt. 'De Lady Fleur is het mooiste schip in haar lengte', zegt hij stellig. Het is ook niet zomaar een jacht. De opdrachtgever wilde een kleinere boot op het dek hebben, en niet achter de boot hebben hangen. Nu kan hij letterlijk deze reserveboot - een 'ribboot' van ongeveer 3,5 meter - inparkeren in het schip.

