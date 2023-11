Israëlische tanks aan rand van Gaza-stad • Israël bevestigt dood Shani Louk

Israël heeft de dood van de Duits-Israëlische Shani Louk bevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat haar lichaam is aangetroffen en geïdentificeerd. 'Onze gedachten en gebeden zijn bij Shani's vrienden en familie tijdens deze onvoorstelbare nachtmerrie. Moge haar nagedachtenis een zegen zijn', meldt het ministerie.

Eerder vandaag maakte de moeder van Louk bekend aan de Süddeutsche Zeitung dat het lichaam van haar dochter nog niet was gevonden, maar dat er wel een splinter van een schedelbot was gevonden en dat er een dna-monster was genomen dat tot de identificatie leidde. Louk zei dat ze er nu van uitgaat dat haar dochter al sinds 7 oktober dood is. Er waren eerder ook berichten naar buiten gebracht dat de vrouw naar een ziekenhuis in Gaza was gebracht en dat haar toestand kritiek zou zijn.

