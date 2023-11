Israëlische luchtaanval op vluchtelingenkamp in Gazastrook

Bij een Israëlische luchtaanval gisteravond op het vluchtelingenkamp al-Maghazi in het midden van de Gazastrook zijn minstens 30 doden gevallen. Dat meldt het door Hamas gecontroleerde Palestijnse gezondheidsministerie. Het Palestijnse nieuwsagentschap WAFA meldt 51 doden, onder wie vooral vrouwen en kinderen zouden zijn. Ook zou er een groot aantal gewonden zijn. Beide berichten konden niet onafhankelijk worden geverifieerd.

De Israëlische krant Jerusalem Post meldt dat Palestijnen vroeg in de ochtend Israëlische militairen met antitankraketten hebben aangevallen, in het zuiden van de Gazastrook nabij de grens. Over doden of gewonden is niets bekend

NOS: Israëlisch leger doodt tientallen Hamasstrijders bij grondoperatieHet Israëlische leger zegt dat het vannacht tientallen "terroristen" heeft gedood bij een grondoperatie tegen Hamas in de Gazastrook. Het leger maakte bekend dat Hamasleden "meerdere keren" hebben geprobeerd om Israëlische militairen aan te vallen vanuit tunnelschachten en militaire faciliteiten in de noordelijke Gazastrook. De aanvallen zouden zijn voorkomen. Drie observatieposten van Hamas zijn vernietigd, zegt het leger. Ook zouden aanvallen zijn uitgevoerd in het zuidelijke deel van de Gazastrook, waarbij een aantal gebouwen zijn vernietigd en explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Tijdens de operatie kwamen de militairen een groep Hamasstrijders tegen die uit een tunnelingang tevoorschijn kwamen, zegt het leger. De Israëliërs hebben raketten afgevuurd, waardoor de strijders werden gedood. VN-chef Guterres is geschokt door de Israëlische aanval gisteren op een ambulance bij een ziekenhuis in de Gazastrook. Vlak buiten het Al Shifa-ziekenhuis kwamen daardoor volgens de Palestijnse Rode Halve Maan vijftien mensen om het leven. Meer dan zestig anderen raakten gewond. "De beelden van lichamen die buiten het ziekenhuis op straat liggen, zijn schrijnend", zegt Guterres.

NUSPORT: Zwaargewonden onder wie een kind bij groot ongeluk op A2 bij OudenrijnBij een zwaar ongeluk op de A2 bij knooppunt Oudenrijn zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind.

VOETBALPRİMEUR: Bosz ziet oude bekende bij Heracles: 'Met hem getrouwd en wilde hem liefst bij me'Peter Bosz gaat tegen Heracles Almelo op jacht om de zegereeks van PSV voort te zetten, maar het is ook een hereniging met een oude bekende. Hendri Krüzen was een groot gedeelte van zijn loopbaan de assistent van Bosz, maar in hun tijd bij Lyon besloten de twee hun wegen te laten scheiden.

NOSSPORT: Nog geen Trauner bij Feyenoord • Directeur Gudde weg bij Groningen 'om rust te laten terugkeren'Vandaag blikken we in alle rust vooruit op het voetbalweekend in de eredivisie en bijzonderheden in andere (inter-)nationale competities.

