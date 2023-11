Israëlische luchtaanval op vluchtelingenkamp in Gaza, tientallen doden

Bij een Israëlische luchtaanval gisteravond op het vluchtelingenkamp al-Maghazi in centraal Gaza zijn minstens 30 doden gevallen. Dat meldt het door Hamas gecontroleerde Palestijnse gezondheidsministerie. Het Palestijnse nieuwsagentschap WAFA meldt 51 dodelijke slachtoffers, onder wie vooral vrouwen en kinderen. Beide berichten konden niet onafhankelijk geverifieerd worden. Ook zou er een groot aantal gewonden zijn gevallen.

De Israëlische krant Jerusalem Post meldt dat Palestijnse strijders vroeg in de ochtend Israëlische militairen met antitankraketten hebben aangevallen in het zuiden van de Gazastrook nabij de grens. Over slachtoffers is niets bekend

:

