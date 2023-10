Israëlische leger: meer grondoperaties in Gazastrook, ook zware luchtaanvallen

In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas.'Mensen dicht bij de grens met Gazastrook horen enorme explosies'

Op beelden van persbureau Reuters en Palestijnse media op X van eerder vanavond lijken raketten te worden afgevuurd vanuit de Gazastrook.Hamas heeft andere landen gevraagd om alles in het werk te stellen om te zorgen dat de Israëlische bombardementen op Gaza stoppen. De Israëlische luchtmacht heeft die aanvallen opgevoerd en zegt dat ook de grondoperaties vrijdagavond "uitgebreid" worden.

De provider NetStream waarschuwde enkele dagen geleden al dat de internetvoorziening bijna gestopt moest worden, als gevolg van brandstoftekort. Ook die provider lijkt nu uit de lucht. Tweede Kamerleden kunnen niet worden vervolgd voor wat zij zeggen in het parlement. De aangevers wijzen in de aangifte echter ook op het partijprogramma van Denk en een nieuwsbrief van Bij1 waarin de politici zich schuldig zouden maken aan 'groepsdiscriminatie en antisemitisme, belediging, haatzaaien en het oproepen tot geweld tegen Joden', schrijft de krant.Hamas gebruikt het grootste ziekenhuis van Gaza-Stad als commandocentrum, zo stelt het Israëlische leger. headtopics.com

Die gesprekken worden geleid door Qatar. Een bron spreekt tegen CNN van "een doorbraak", maar zegt dat er ook nog altijd pijnpunten zijn die moeten worden opgelost. Een Amerikaanse diplomaat tempert de verwachtingen iets. Er zou inderdaad progressie zijn geboekt, maar "het spant erom".

Het voorstel over de vredestop kwam van Spanje, dat momenteel voorzitter is van de Raad van de Europese Unie. Het land wilde eigenlijk dat de EU-lidstaten in een gezamenlijke verklaring een onmiddellijk staakt-het-vuren zouden eisen tussen Israël en Hamas. Maar omdat er veel discussie was over welke woorden gebruikt moesten worden, lukte dat niet. In plaats daarvan hebben EU-leiders opgeroepen tot humanitaire corridors en gevechtspauzes om hulp Gaza in te krijgen. headtopics.com

