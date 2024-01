Israëlische invasie van Gaza duurt voort, vernietiging van gebouwen neemt toe

De Israëlische invasie van de Gazastrook duurt bijna drie maanden en is nog lang niet voorbij. Het uitschakelen van Hamas - het einddoel van de operatie - lijkt nog ver weg en is volgens sommige experts eigenlijk onmogelijk. Ondertussen is al 70 procent van de gebouwen in Gaza vernietigd, meldde The Wall Street Journal op basis van satellietbeelden.

Wie gaat Gaza besturen en waar moeten de inwoners naartoe als de rust ooit terugkeert? Sommige Israëlische politici willen dat de Palestijnse bevolking definitief vertrekt - tot ontsteltenis van andere landen en experts. 'Dit is hun thuisland, hier willen ze blijven', zegt professor Brian Barber (Universiteit van Tennessee), die onderzoek deed naar jeugd in conflictgebieden. 'Het grootste deel van de Gazanen moest al gedwongen vertrekken van het noorden naar het zuiden en dat voelde voor velen als de eerste fase van hun verdrijving.' Enkele Israëlische ministers stelden de afgelopen dagen voor om de Gazanen naar andere landen te verplaatse





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Vrijgelaten Israëlische gegijzelden vertellen over hun gevangenschap door HamasVrijgelaten Israëlische gegijzelden vertellen over hun gevangenschap door Hamas. De interviews werden op een manifestatie van familieleden van gijzelaars in Tel Aviv vertoond.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Zware bombardementen Centraal-Gaza • Leger: oorlog duurt nog vele maandenIn dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

85 procent van de mensen in Gaza is op de vlucht, maar nergens is het veiligDe hulpverlening komt door de aanwezigheid van Israëlische troepen in gevaar. Opnieuw slaan zij alarm.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Jordanië: Israël wil Palestijnen uit Gaza verdrijven • Betoging in Den Haag voor bestandIn dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Sigrid Kaag stopt als demissionair minister en wordt VN-gezant GazaSigrid Kaag is benoemd tot VN-coördinator voor Humanitaire Hulp en Wederopbouw Gaza. Daarom stopt zij als demissionair minister van Financiën en vicepremier. Rob Jetten neemt de ministerstaken van Kaag over tot een opvolger is gevonden.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Geen kerstfeest in Bethlehem door oorlog in GazaVoor Palestijnse christenen hangt er een grauwsluier over wat de mooiste tijd van het jaar had moeten zijn. In Bethlehem, de vermeende geboortestad van Jezus, is er dit jaar voor het eerst geen kerstfeest. Door de oorlog in Gaza zijn Palestijnen in rouw en hebben kerkleiders op de Westelijke Jordaanoever besloten om het grootste deel van de vieringen af te gelasten.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »