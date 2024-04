Israëlische delegatie doet nieuw voorstel aan Hamas in onderhandelingen over vrijlating gijzelaars

Een Israëlische delegatie verlaat vanmiddag de Egyptische hoofdstad Cairo, waar werd onderhandeld over de vrijlating van gijzelaars. De Israëlische delegatie heeft Hamas een nieuw voorstel gedaan, aldus een verklaring van het kantoor van premier Netanyahu. Details over het voorstel zijn niet bekendgemaakt. In de verklaring staat dat de Egyptische rol als bemiddelaar 'effectief' is, maar ook dat 'Israël verwacht dat de bemiddelaars krachtiger optreden tegen Hamas om tot een deal te komen'.

De Israëlische krant Times of Israel ziet hierin een signaal dat Israël vindt dat met name Qatar meer moet doen om Hamas naar een deal te bewegen. Onderhandelingen over een uitruil van Israëlische gijzelaars in Gaza en Palestijnse gevangenen in Israël vinden plaats onder bemiddeling van Qatar, Egypte en de VS. Als onderdeel van zo'n deal wil Hamas een permanent staakt-het-vuren en terugtrekking van het Israëlisch leger uit de Gazastroo

