Israëlisch leger doodt tientallen Hamasstrijders bij grondoperatie

Het Israëlische leger zegt dat het vannacht tientallen "terroristen" heeft gedood bij een grondoperatie tegen Hamas in de Gazastrook. Het leger maakte bekend dat Hamasleden "meerdere keren" hebben geprobeerd om Israëlische militairen aan te vallen vanuit tunnelschachten en militaire faciliteiten in de noordelijke Gazastrook. De aanvallen zouden zijn voorkomen. Drie observatieposten van Hamas zijn vernietigd, zegt het leger

. Ook zouden aanvallen zijn uitgevoerd in het zuidelijke deel van de Gazastrook, waarbij een aantal gebouwen zijn vernietigd en explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Tijdens de operatie kwamen de militairen een groep Hamasstrijders tegen die uit een tunnelingang tevoorschijn kwamen, zegt het leger. De Israëliërs hebben raketten afgevuurd, waardoor de strijders werden gedood. VN-chef Guterres is geschokt door de Israëlische aanval gisteren op een ambulance bij een ziekenhuis in de Gazastrook. Vlak buiten het Al Shifa-ziekenhuis kwamen daardoor volgens de Palestijnse Rode Halve Maan vijftien mensen om het leven. Meer dan zestig anderen raakten gewond. "De beelden van lichamen die buiten het ziekenhuis op straat liggen, zijn schrijnend", zegt Guterres

:

OMROEPBRABANT: Peter Bosz is niet blij met het gedrag van Joey Veerman in het veldIn aanloop naar de wedstrijd tegen Heracles ging trainer Peter Bosz nog even in op de wissel van Joey Veerman een week eerder in de wedstrijd tegen Ajax. De trainer sprak uitgebreid met de middenvelder en was niet blij met zijn gedrag. Verder wordt de wedstrijd in Almelo een speciale wedstrijd voor de PSV-trainer.

VOETBALZONENL: Derksen neemt het op voor Gullit: ‘Het zijn twee luie zwijnen, die kinderen’Johan Derksen vindt de rechtszaak die door twee kinderen tegen Ruud Gullit wordt aangespannen 'enorm onrechtvaardig'. De analist schetst Vandaag Inside de achtergrond van de zaak, waarin 500.000 euro aan alimentatie van Gullit wordt geëist.

