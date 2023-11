Israëliërs belaagd bij antisemitische rellen in Dagestan, zeker twintig gewonden

In de Russische autonome republiek Dagestan heeft een anti-Joodse menigte de luchthaven bestormd van de hoofdstad Machatsjkala. Daarbij zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid meer dan twintig mensen gewond geraakt. Twee van hen verkeren in levensgevaar. Onder hen zijn politieagenten en burgers, maar verdere details ontbreken. Honderden mensen braken door deuren en hekken nadat daar een vliegtuig uit Tel Aviv was geland en gingen op zoek naar Israëlische burgers.

Volgens een verklaring van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken werkt de Israëlische ambassadeur in Moskou daarbij samen met de Russische autoriteiten. 'De staat Israël neemt pogingen om Israëlische burgers en Joden waar dan ook ter wereld schade toe te brengen hoog op', aldus de verklaring. Het is de laatste van een reeks antisemitische incidenten in de noordelijke Kaukasus.

