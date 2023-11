Israël valt opnieuw doelen in Syrië aan • Zorgen over voedsel en zieken in Gaza

In de Gazastrook is nog een voedselvoorraad voor maximaal elf dagen, schat VN-orgaan OCHA, dat zich bezighoudt met humanitaire crises. Maar in winkels kan al binnen 5 dagen een groot tekort ontstaan.

Er is grote behoefte aan levensmiddelen, medische benodigdheden en brandstof voor generatoren in de Gazastrook, maar trucks met hulpgoederen mogen maar mondjesmaat het gebied binnen vanaf de Egyptische grens. Gisteren werden iets meer dan 30 vrachtwagens toegelaten. Nog altijd staat Israël niet toe dat brandstof het gebied binnen komt omdat dat volgens het land bij Hamas terecht zou kunnen komen.

