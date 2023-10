Israël meldt dood Hamas-commandanten • 'Raket slaat in op gebouw in Egypte'

Serah Lisson woonde in Parijs, maar vertrok naar voor haar heilig gebied. Ze is nu een van de bewoners van de illegale Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

Op de Westoever werden sinds het uitbreken van de oorlog volgens mensenrechtenorganisaties meer dan negentig Palestijnen doodgeschoten door kolonisten of Israëlische militairen. Nieuwsuur-verslaggever Ties Brock sprak met haar:

Nederland Headlines

Lees verder:

NOS »

'Hamas vuurt raket af op Zuid-Israël' • NYT: raket viel niet op ziekenhuis GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

'Hamas vuurt raket af op Zuid-Israël' • Erdogan haalt uit naar IsraëlVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

VS voert aanvallen uit op Iraanse doelen in Syrië • 'Raket slaat in op gebouw in Egypte'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Dode en gewonden door bom of raket nabij school in Rafah • 'Israël stelt grondoffensief uit'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

'Raket op videobeelden viel niet op ziekenhuis Gaza' • Erdogan haalt uit naar IsraëlVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Erdogan haalt uit naar Israël • 'Raket op videobeelden viel niet op ziekenhuis Gaza'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕