Israël 'intensiveert' grondoperaties in Gaza: begin van het grondoffensief?

Het Israëlische leger breidt zijn grondoperaties in de Gazastrook uit en de luchtaanvallen worden opgevoerd, zo heeft een woordvoerder gezegd op een persconferentie. Hij zegt dat de luchtmacht aanvallen uitvoert 'op Hamas-tunnels en andere doelen' en roept inwoners van Gaza-Stad opnieuw op naar het zuiden te gaan. Wat de 'uitbreiding' van de grondoperaties precies inhoudt, is niet duidelijk.

Het is onduidelijk waarop Safadi zich baseert: In de aanloop naar de persconferentie vanavond bleek in Gaza het telefoon- en internetverkeer grotendeels platgelegd: providers meldden geen diensten meer te kunnen aanbieden na zware Israëlische bombardementen vandaag. Ze hebben bovendien problemen met functioneren door een aanhoudend brandstoftekort. SMS- en WhatsApp-berichten naar mensen in de Gazastrook komen niet meer aan en telefoongesprekken worden niet beantwoord.

