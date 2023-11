Israël: afspraken over toelaten van meer hulp • 'Dodental Gaza loopt op naar meer dan 8000'

Israël zegt dat het veel meer hulp aan de bevolking van Gaza wil toelaten. Een woordvoerder van de organisatie die daar verantwoordelijk voor is, spreekt van een 'dramatische verhoging'. Er zouden afspraken met de VS, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten zijn gemaakt over controle van de vrachtwagens waarmee de goederen worden aangevoerd. Israël wil voorkomen dat de vrachtwagens wapens en munitie voor Hamas meenemen.

De inspectie vindt plaats aan een grensovergang tussen Israël en Egypte. Daarna rijden de vrachtwagens naar de grensovergang tussen Egypte en Gaza bij Rafah. Daar neemt de VN het toezicht op de vrachtwagens over. Volgens de hulporganisatie Rode Halve Maan zijn vandaag bij Rafah tien vrachtwagens met hulpgoederen de Gazastrook binnengereden.

