Is darttalent Van Veen (21) de nieuwe Van Gerwen? 'Laat hem even rijpen'

Hij is de coming man van de dartssport. Sommigen noemen hem de nieuwe Raymond van Barneveld, anderen zien in hem de nieuwe Michael van Gerwen. 'Maar ik moet bij mezelf blijven', stelt de 21-jarige Gian van Veen. 'Mag ik straks eigenlijk wel in de zaal gaan zitten om de wedstrijd van Danny Noppert te kijken?', vraagt het Nederlandse talent zich in de coulissen van de Westfalenhalle (pal naast het voetbalstadion) in Dortmund af.

'Het gaat er niet om dat je zes maandjes leuk speelt, maar vijftien jaar. Darts is geen sprint, maar een marathon.' Dat beseft Van Veen zich dan ook. 'Natuurlijk is het leuk om de nieuwe Van Gerwen genoemd te worden, maar er is maar één Michael. Ik ga mezelf niet onnodig druk opleggen.' Het EK darts is het finaletoernooi van de Europese tour.

