Iran: Israël heeft rode lijn overschreden • 'Drie Palestijnen gedood op Westoever'

De Iraanse president Raisi vindt dat Israël door 'zijn misdaden de rode lijnen heeft overschreden, wat iedereen tot een reactie zou kunnen dwingen'. Hij schrijft op X dat 'Washington ons vraagt om niets te doen, maar zelf steun blijft geven aan Israël'. Iran is sinds de Islamitische Revolutie van 1979 de aartsvijand van Israël.

De Amerikaanse autoriteiten hebben Iran gewaarschuwd zich buiten de oorlog tussen Israël en Hamas te houden, om uitbreiding van het regionale conflict te voorkomen. De afgelopen weken zijn er op de grens tussen Israël en Libanon geregeld schermutselingen tussen het Israëlische leger en de Hezbollah-beweging, die wordt gesteund door Iran.

'Drie Palestijnen gedood op Westoever' • Iran: Israël heeft rode lijn overschreden

Turkije verdeeld over steun PalestijnenPresident Erdogan verraste vriend en vijand door Hamas een bevrijdingsorganisatie te noemen. De Turkse leider koos na de aanslagen van 7 oktober juist voor een bemiddelende rol in het conflict. Maar de laatste tijd lijkt de toon van Erdogan scherper te worden tegen Israël. Lees verder ⮕

Geen Saudische miljoenen, maar FC Twente: 'Drie, vier miljoen per jaar'Lars Unnerstall kan zich een vertrek bij FC Twente niet meer voorstellen. De 33-jarige doelman sloeg afgelopen zomer zelfs lucratieve interesse uit Saudi-Arabië af, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Lees verder ⮕

Gewonde bij botsing tussen drie auto's op N375

