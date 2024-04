Iraanse commandant gedood bij Israëlische aanval in Damascus

Iran belooft met een tegenreactie te komen, nadat een commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde bij een Israëlische aanval werd gedood in het Iraanse consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus. Het is een van de grootste aanvallen in de 'schaduwoorlog' tussen de twee landen, waarbij Israël steeds verder gaat met haar militaire acties. Bij de aanval gisteravond werden zeker zeven Iraanse officieren gedood.

Een van hen is generaal Mohammad Reza Zahedi, een belangrijk figuur binnen de Revolutionaire Garde. Zahedi was een van de leiders van de Quds-brigade, een elite-eenheid die verantwoordelijk is voor buitenlandse operaties. Sinds een aantal jaren was Zahedi de hoogste commandant in Syrië en Libanon. 'We zullen ervoor zorgen dat het land spijt krijgt van deze misdaad', beloofde de opperste leider van Iran, ayatollah Khamenei, doelend op Israël. Ook Hezbollah zegt met een reactie te komen

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



NOS / 🏆 5. in NL

