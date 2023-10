Invallen met tanks voorbereiding lang verwacht grondoffensief Israël in Gazastrook

Het Israëlische leger is vannacht met tanks het noorden van de Gazastrook binnengereden en heeft daar doelen van Hamas beschoten. Het zou de grootste inval zijn sinds het begin van de oorlog. Of daarmee het langverwachte grondoffensief is begonnen, is onduidelijk. Het leger noemt het de grootste inval in de Gazastrook tot nu toe. Er zouden 'talloze terreurcellen' zijn uitgeschakeld. Of daarbij ook (burger)slachtoffers zijn gevallen is niet bekend.

' Dit zijn de beelden die het Israëlische leger naar buiten heeft gebracht: Hij acht het niet waarschijnlijk dat er vannacht is gezocht naar gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden. 'Die zitten waarschijnlijk in de tunnels onder Gaza. Voordat je die mensen hebt gevonden en daar ook nog veilig weg krijgt.. dat is op dit moment onbegonnen werk.' Tijdens en na de kortstondige inval over de grond heeft Israël ook weer bombardementen uitgevoerd op andere delen van Gaza.

