Internazionale zoekt versterking in verdediging

Internazionale is op zoek naar een versterking die in het centrum van de driemansverdediging kan spelen. Het perspectief van de inmiddels 36-jarige Acerbi wordt steeds troebeler in Milaan. De Italiaanse krant stelt dat de Italiaan 'móét worden vervangen', terwijl ook Stefan de Vrij een aflopend contract heeft. Beukema is in beeld om de nieuwe leider van de defensie te worden. Plaats één kanttekening: Beukema speelt zijn wedstrijden vooral in een viermansverdediging.

Toch lijkt Inter het aan te durven met de voormalig speler van Go Ahead Eagles. Beukema heeft nog een contract tot medio 2027 bij Bologna. Het is onbekend hoeveel de oud-AZ’er moet kosten. De 25-jarige verdediger maakte deze zomer voor negen miljoen euro de overstap van AZ naar Bologna. Binnen een mum van tijd is Beukema daar uitgegroeid tot een sterkhouder. In totaal kwam de stopper al tot 28 duels voor de. Naast Beukema lijkt ook Joshua Zirkzee de overstap naar Milaan te gaan maken

