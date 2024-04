Interim-directeur van Vitesse waarschuwt voor mogelijk einde van de club

De interim-directeur van Vitesse, Pascal Reijntjes, geeft aan dat de supporters zich terecht zorgen maken over het voortbestaan van de club. Hij noemt de kans 'best wel groot' dat Vitesse volgend seizoen niet meer bestaat.

Reijntjes benadrukt dat de licentiecommissie naar feiten kijkt en niet naar de historie en gevoelens. Hij waarschuwt de supporters dat ze de licentiecommissie moeten overtuigen met een realistisch plan.

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Reijntjes per direct aangesteld als nieuwe interim-directeur VitesseDe voormalig interim-manager van ADO Den Haag zal voor minimaal drie maanden aan de Arnhemse club verbonden blijven.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Reijntjes per direct aangesteld als nieuwe interim-directeur VitesseDe voormalig interim-manager van ADO Den Haag zal voor minimaal drie maanden aan de Arnhemse club verbonden blijven.

Bron: NOSvoetbal - 🏆 18. / 51 Lees verder »

Vitesse op rand van afgrond: 'Kans dat we dan niet meer bestaan is best groot'Edwin Reijntjes, interim-directeur van Vitesse, luidt de noodklok. In een interview met ESPN geeft hij onder meer aan dat de supporters zich terecht zorgen maken over het voortbestaan van Vitesse. Reijntjes noemt de kans 'best wel groot' dat de club uit Arnhem volgend seizoen niet meer bestaat.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Van der Kraan krijgt hulp: Vitesse strikt per direct algemeen directeur ad interimVitesse slaat middenin de sportieve en financiële crisis van de club een belangrijke slag. De Arnhemmers stellen per direct Edwin Reijntjes aan als algemeen directeur ad interim.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Vitesse-relevatie Hadj Moussa ziet voorbeeld bij PSV: 'Hij wordt ook een topper'Vitesse-relevatie Anis Hadj Moussa ziet zichzelf langer bij Vitesse spelen. De aanvaller wordt de rest van dit seizoen gehuurd van het Belgische Patro Eisden en hij heeft het erg naar zijn zin in Arnhem.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Bosz: 'Ik weet dat hij veel beter kan, en dat zal hij zelf ook weten'Peter Bosz verwacht dat Hirving Lozano snel beterschap toont bij PSV. De 28-jarige aanvaller steekt niet in beste doen, erkent ook de trainer van de Eindhovenaren.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »