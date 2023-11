Interesse Ajax in ‘zeldzaam talent’ blijkt onzinverhaal: ‘Er klopt niets van’

Konstantelias doorliep de jeugdopleiding van PAOK, waar hij in 2021 zijn debuut in het betaalde voetbal maakte. Sindsdien kwam hij tot 62 officiële wedstrijden, waarin hij 7 keer scoorde en 7 keer aangever was. Twee keer kwam hij uit voor de Griekse nationale ploeg.Ajax heeft geen interesse in Giannis Konstantelias, zo beweert de Griekse journalist Antonis Oikonomidis. Dinsdag kwam SDNAmet het gerucht dat de Amsterdammers belangstelling zouden hebben in de aanvallende middenvelder van...

Ajax heeft geen interesse in Giannis Konstantelias, zo beweert de Griekse journalist Antonis Oikonomidis. Dinsdag kwam SDNA met het gerucht dat de Amsterdammers belangstelling zouden hebben in de aanvallende middenvelder van PAOK Saloniki, maar dat verhaal blijkt dus niet op waarheid te berusten.

Ajax heeft zijn oog laten vallen op het Griekse talent Giannis Konstantelias. De twintigjarige aanvallende middenvelder staat bovenaan de lijst van de Amsterdammers, zo beweert althans het Griekse SDNA op basis van bronnen.

John van 't Schip gaat als interim-trainer van Ajax opnieuw samenwerken met Michael Valkanis, zo is afgelopen weekeinde duidelijk geworden. De nieuwe eindverantwoordelijke in de Johan Cruijff ArenA werkte met zijn goede vriend eerder samen bij Melbourne City, PEC Zwolle en de nationale ploeg van Griekenland.

