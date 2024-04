Inter Miami verliest eerste kwartfinale zonder Lionel Messi

Inter Miami moet alle zeilen bijzetten om de halve finales van de CONCACAF Champions Cup te bereiken. Zonder Lionel Messi verloor de MLS-club de eerste kwartfinale met 1-2 van het Mexicaanse Monterrey.Inter Miami plaatste zich voor de kwartfinale door over twee wedstrijden af te rekenen met Nashville. Toen kon het nog beschikken over Messi. De Argentijnse superster was tegen Monterrey niet van de partij. Spierklachten hielden hem aan de kant. Wel was er een basisplaats voor Luis Suárez.

Hij zag van dichtbij hoe teamgenoot Tomás Avilés in de 19e minuut nog voor de voorsprong zorgde.Na rust ging het mis voor Inter Miami, waar ook Jordi Alba en Serqio Busquets in de basis stonden. Na een rode kaart voor David Ruiz draaide Monterrey de wedstrijd helemaal om. Maximiliano Mezo en Jorge Rodriguez zorgden voor een Mexicaanse voorsprong, die niet meer uit handen werd gegeven.Volgende week donderdagnacht staat de return in Mexico op het programm

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Beckham: 'Ik moest huilen toen Messi naar Inter Miami kwam'Lees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Suárez schiet Messi-loos Inter Miami te hulp met flitsende invalbeurtLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Luis Suárez helpt Messi-loos Inter Miami met 2 goals aan koppositie in MLSLuis Suárez blijft maar scoren voor Inter Miami. Zaterdag was de Uruguyaanse spits opnieuw van grote waarde voor zijn ploeg, door twee keer te scoren tegen DC United. Het duel eindigde uiteindelijk in 1-3, waardoor Inter Miami voorlopig koploper is van de Eastern Conference in de MLS.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Messi en Suarez combineren als vanouds en leiden Inter Miami naar kwartfinaleInter Miami heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag ten koste van Nashville SC geplaatst voor de kwartfinale van de CONCACAF Champions Cup, de Noord- en Midden-Amerikaanse versie van de Champions League. Na een 2-2 uitslag in de heenwedstrijd was een 3-1 thuiszege ruim voldoende.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Messi en Suarez combineren als vanouds en leiden Inter Miami naar kwartfinaleInter Miami heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag ten koste van Nashville SC geplaatst voor de kwartfinale van de CONCACAF Champions Cup, de Noord- en Midden-Amerikaanse versie van de Champions League. Na een 2-2 uitslag in de heenwedstrijd was een 3-1 thuiszege ruim voldoende.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Messi en Suárez wijzen Inter Miami de weg naar de kwartfinaleLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »