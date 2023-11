Inspectie noemt situatie in Ter Apel 'uiterst kritiek'

"Het risico op buiten slapen wordt met de dag groter", schrijft inspecteur-generaal Esther de Kleuver in een open brief die is verstuurd aan het Rijk, de provincies en de gemeenten. Joeri Kapteijns is bestuurslid van het COA en reageert op de woorden van de inspecties.

Inspecties: situatie in aanmeldcentrum Ter Apel 'uiterst kritisch'Asielzoekers moeten te lang wachten op een medische intake of tuberculose-screening.

Jeugdbescherming aan beterende hand: extra toezicht vervaltHet verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Brabant (JBB) is opgeheven. Dat hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid dinsdag bekend gemaakt. De inspecties stellen wel vast dat de jeugdbescherming nog niet voor elk Brabants kind passende hulp heeft, maar daar zou de JBB weinig aan kunnen doen.

Oranje-plaaggeest Martínez verkozen tot beste keeper ter wereld

Real Madrid slaat gigantische slag en verlengt met zes na beste speler ter wereldReal Madrid heeft het contract van Vinícius Júnior opengebroken en verlengd. De Braziliaanse vleugelaanvaller heeft dinsdagmiddag zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis, die hem tot de zomer van 2027 bij De Koninklijke houdt.

Top 2000 brengt album uit ter ere van 25e editieTer ere van de 25e editie van de NPO Radio 2 Top 2000 brengt de zender een album uit in het teken van de populaire hitlijst. Op het album staat een selectie van 37 nummers uit de Top 2000.

Inslag in vluchtelingenkamp Gaza, 'meer dan vijftig doden'Een journalist van Al Jazeera die ter plekke is spreekt over een 'massaal bloedbad'.

