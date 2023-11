Inslag in vluchtelingenkamp Gaza, 'meer dan vijftig doden'

Volgens het Palestijnse persbureau WAFA zijn zeker tien mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. Het vluchtelingenkamp ligt net zoals vluchtelingenkamp Jabalia ten noorden van Gaza-Stad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: VN-ambassadeur Israël draagt Jodenster • 'Luchtaanvallen in zuiden Gazastrook'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Israëlische vertegenwoordigers VN dragen Jodensterren in veiligheidsraadVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Israël meldt gegijzelde militair te hebben bevrijd uit Gaza • 'Weer hulpgoederen doorgelaten vanuit Egypte'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Israël: gegijzelde militair bevrijd uit Gaza • 'Hulpgoederen doorgelaten vanuit Egypte'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Israël: gegijzelde militair bevrijd uit Gaza • Netanyahu wil geen staakt-het-vurenVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Netanyahu wil geen staakt-het-vuren • Israël: gegijzelde militair bevrijd uit GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕