In derde kwartaal opnieuw verdubbeling van de winst bij ING

Daarnaast betaalden klanten meer voor betaalpakketten en diensten, zoals reisverzekeringen. ING verhoogde de spaarrente de afgelopen periode naar 1,5 procent. Of de hoge rente-inkomsten uiteindelijk zullen leiden tot een verdere verhoging van de spaarrente, wil Van Rijswijk nog niet zeggen. Bij ING België haalden klanten voor 2,3 miljard euro aan spaargeld weg, zo blijkt uit de kwartaalcijfers.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: De spaarrente stijgt langzaam, daalt hiermee ook de bankwinst?Bij de vorige kwartaalcijfers van grootbanken ING en ABN Amro schoot de winst door het dak. De afgelopen maanden verdubbelde de spaarrente.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Sjinkie Knegt wordt voor derde keer vader: 'Alles gaat supergoed'Sjinkie Knegt (34) wordt voor de derde keer vader. Dat bevestigt de shorttracker aan ons na berichtgeving van 'Story'.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NOS: Aantal gewone zeehonden voor derde jaar op rij gedaald in WaddenzeeOnderzoekers verwachten dat de populatie krimpt, maar weten niet waarom

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NUSPORT: Samenvatting: Griekspoor eenvoudig naar derde ronde in ParijsTallon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi in Parijs door een zege op Alejandro Davidovich Fokina.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Samenvatting: Saarbrücken-Bayern München (2-1)Saarbrücken, actief op het derde niveau in Duitsland, verraste vriend en vijand met de uitschakeling van landskampioen Bayern München het toernooi om de DFB Pokal.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NPORADIO1: De Nationale Nieuwsquiz met Bianca van der Heide!Nieuwsjunks en -kenners kunnen iedere dag meespelen met De Nationale Nieuwsquiz. Wat is je bijgebleven van de afgelopen vierentwintig uur? Luister om kwart over elf naar NPO Radio1 en speel mee! Vandaag speelt Bianca van der Heide!

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕