In de wandelgangen: Devyne Rensch verschijnt op radar van Engelse topclubs

De verdediger van Chelsea moet de Duitste topclub meer defensieve mogelijkheden geven nadat de komst van Armel Bella-Kotchap afgelopen zomer geen doorgang vond. Geïnteresseerde clubs in Ivan Toney moeten komende winter met minimaal 69 miljoen euro over de brug komen om hem in te lijven.

De Premier League-club ziet in de middenvelder een geschikte vervanger van Sandro Tonali, die de rest van het seizoen moet missen vanwege een langdurige schorsing. Sterspeler? En natuurlijk zijn de Ajax spelers niet ineens niets waard, maar met deze prestaties ga je geen verdediger kunnen verkopen voor 20 miljoen.Dit kun je toch niet serieus nemen? Past totaal niet in het aankoopbeleid van de afgelopen jaren.

Anders zou ik echt niet weten wat zij in hem zien. Ik vind het een hele sympathieke gozer, maar hij komt op alle vlakken tekort voor Ajax. Bij Arsenal en Liverpool zou hij verzuipen. Op social media zie je ook veel Ajacieden in het Engels reageren dat hij onmisbaar is, de beste speler etc. in de hoop dat Engelse supporters mee gaan in de fake hype. Maar mocht hij weggaan, dan moet Ajax wel een nieuwe rechtsback halen, want met (alleen) Gaaie red je het niet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: In de wandelgangen: Devyne Rensch verschijnt op radar van Engelse topclubsLees verder

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Opmerkelijk gerucht uit Engeland: Liverpool denkt aan 'Ajax-sensatie' RenschEen opmerkelijk gerucht uit Engeland: Liverpool houdt de verrichtingen van Devyne Rensch in de gaten, aldus Football Insider, dat de twintigjarige verdediger als 'Ajax-sensatie' bestempeld. The Reds zouden in de Ajax-rechtsback een 'veelzijdige' aanwinst zien.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Engelse tabloids: Spelers United twijfelen aan tactiek en wisselbeleid Ten HagIn de Engelse tabloids steken geruchten de kop op dat spelers van Manchester United niet achter bepaalde tactische keuzes van manager Erik ten Hag zouden staan. Na de verloren wedstrijd tegen rivaal Manchester City onstond er gemor in de kleedkamer van The Red Devils.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Engelse tabloids: United-selectie twijfelt aan tactiek en wissels Ten HagIn de Engelse tabloids steken geruchten de kop op dat spelers van Manchester United niet achter bepaalde tactische keuzes van manager Erik ten Hag zouden staan. Na de verloren wedstrijd tegen rivaal Manchester City onstond er gemor in de kleedkamer van The Red Devils.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: Lawine aan kritiek op Ten Hag in de Engelse pers: 'Er begint een muiterij te sudderen'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Engelse pers geschokt door niveau Ten Hag en United: 'Lijkt wel een andere sport'Erik ten Hag heeft de problemen rond zijn positie bij Manchester United niet kunnen oplossen tegen Manchester City. Het rode deel van de Engelse stad verloor in de stadsderby met 0-3 van het blauwe deel, waardoor de vormcrisis van United blijft aanhouden. Ook in de Engelse pers zien ze dat de positie van Ten Hag wankeler wordt.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕