In de wandelgangen: Barcelona denkt aan bij PSV geflopt talent

De middenvelder van Arsenal moet bij de Italiaanse topclub de lange afwezigheid van Paul Pogba (dopingschorsing) en Nicolò Fagioli (schorsing wegens gokschandaal) opvangen. De vleugelaanvaller van Girona, die afgelopen seizoen op huurbasis niet uit de verf kwam bij PSV, is bezig aan een uitstekend debuutseizoen in LaLiga. Giorgi Mamardashvili (Valencia) staat bovenaan de shortlist van de Londenaren, al wordt Unai Simón (Athletic Club) ook nauwlettend gevolgd.

VOETBALZONENL: In de wandelgangen: Barcelona denkt aan bij PSV geflopt talentLees verder

VOETBALPRIMEUR: 'PSV-flop wekt met knappe prestaties bij Girona interesse van FC Barcelona'FC Barcelona houdt de verrichtingen van Sávio in de gaten. SPORT meldt dat Deco, de technisch directeur van de Spaanse grootmacht, zeer gecharmeerd is van de vleugelaanvaller van Girona, die afgelopen seizoen nauwelijks wist te overtuigen bij PSV.

RTVDRENTHE: Lees terug: FC Emmen ligt uit de beker na een tandeloze wedstrijd tegen De GraafschapEindstand De Graafschap - FC Emmen: 2-0 FC Emmen liet aanvallend niks zien vanavond De ploeg van Grim ligt uit de beker en kan zich focussen op de competitie

VOETBALPRIMEUR: Bosz verklaart PSV-wissel tegen Ajax: 'Ik snap dat hij pissig is'Voor Joey Veerman zat de 'topper' tegen Ajax er zondag na 45 minuten op. De PSV-middenvelder werd na rust vervangen door Ismael Saibari. Op het persmoment na afloop verklaart trainer Peter Bosz waarom Veerman geslachtofferd werd.

VOETBALPRIMEUR: Noa Lang gewaarschuwd voor reserverol bij PSV: 'Op de bank in belangrijke duels'Kenneth Perez is benieuwd hoe Peter Bosz de terugkeer van Noa Lang gaat managen. De aanvaller herstelt van een hamstringblessure en zag zondag Hirving Lozano op 'zijn' plek een hattrick maken tegen Ajax.

VOETBALPRIMEUR: PSV komt met bevestiging: Arnesen keert terug in EindhovenFrank Arnesen gaat weer aan de slag in de voetballerij. De 67-jarige Deen is door PSV benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, zo maken de Eindhovenaren maandagmiddag bekend.

