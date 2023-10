In de poule van Ajax: AEK-keeper doet werkelijk alles fout en blundert gigantisch

was er donderdagavond sprake van complete kortsluiting. Bij een 1-1 stand krijgt Cesar Stankovic de bal van zijn verdediger en de doelman passt hem met alle rust zo in de voeten van Marseille-spits Vitinha.

Om het nog eens even goed te maken haalt hij de Portugees ook opzichtelijk onderuit, krijgtDe penalty werd benut door Amine Harit, waardoor het 2-1 werd voor de Fransen. De eindstand in Marseille was 3-1, waardoor de Fransen op dit moment aan kop gaan in deVerstappen vindt dat FIA meer had kunnen doen na diskwalificatie Hamilton

Ajax reist met 22 man af naar Brighton, drietal ontbreekt bij Amsterdammers
Ajax reist met 22 man af naar Brighton voor het lastige uitduel in de Europa League, dat donderdag wordt gespeeld. Bij de Amsterdammers ontbreken drie spelers vanwege uiteenlopende redenen.

Bij progressieve Ajax-opponent Brighton doen ze dingen net even anders
Brighton is een progressieve kustplaats en dat zie je terug bij voetbalclub Brighton & Hove Albion, vanavond tegenstander van Ajax, en de lhbti-supportersgroep Proud Seagulls.

LIVE: Ajax in crisis hoopt onder Maduro op onverwachte stunt bij Brighton
Het is nog altijd flinke crisis bij Ajax, maar donderdagavond wacht een zware krachtmeting op de Amsterdammers: in de Europa League is Brighton & Hove Albion de tegenstander. In het American Express Community Stadium is Hedwiges Maduro de eindverantwoordelijke bij de Nederlandse recordkampioen, nu Maurice Steijn ontslagen is.

Twee Nederlanders in de basis bij Brighton tegen Ajax

Onrust bij treinstation: gevechten tussen supporters Brighton en Ajax
Het is onrustig bij het treinstation van Brighton voor het Europa League-duel tussen de plaatselijke trots en Ajax. De politie moet alle zeilen bijzetten om de supportersgroepen uit elkaar te houden.