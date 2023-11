Imanuelle Grives werkt mee aan nieuwe serie

Imanuelle Grives is bezig met opnames voor een nieuwe serie, die is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Volgens de 38-jarige actrice wordt de serie gedraaid met "de beste camera ter wereld op dit moment", zegt ze in gesprek met het ANP.

De beelden die Grives tot nu zelf van de serie heeft gezien, zijn volgens haar zeer indrukwekkend."En dat zeg ik echt niet omdat ik erin zit", vertelt ze. De actrice is dan ook"super vereerd" dat ze mee mag werken aan de productie."We hebben een geweldig team, het is echt een sterrencast." Wie de andere acteurs zijn, kon Grives nog niet delen.

Grives kan nog niet zeggen waar de serie te zien zal zijn."Komend jaar, in het voorjaar, zal er wat meer over bekend worden gemaakt." Daarnaast start Grives in december met het repeteren voor een nieuwe theatervoorstelling bij theatergezelschap WAT WE DOEN."Daar heb ik afgelopen seizoen ook een rol gespeeld, dat ga ik nu weer doen."

