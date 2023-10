'Ik zou één van beste Feyenoord-spelers Zerrouki kiezen boven Wieffer'

tegen SS Lazio. De oud-spits van de Rotterdammers denkt dat Arne Slot nauwelijks nog om de 25-jarige controleur heen kan."Het stond bij Feyenoord verdedigend goed, er zat veel beweging in het elftal, met veel verrassende elementen en er staat een levensgevaarlijke spits voorin met Gimenez", begint Van der Laan bij. Toch was de Algerijns international zijn uitblinker."Ramiz Zerrouki speelde fantastisch. Hij speelde foutloos.

Ik vind hem een van de beste spelers in de Feyenoord-selectie.", maar het is de vraag of Slot hem zondag tegen FC Twente nog op de bank kan zetten."Ha, eigenlijk niet. Maar als Slot zondag kiest tussenen Zerrouki, dan zou ik kiezen voor Zerrouki. Hij is een tandje beter, denk ik. Maar Wieffer doet het natuurlijk ook fantastisch", aldus Van der Laan.

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

Wieffer & Zerrouki: van FC Twente Onder-19 naar domineren in de Champions LeagueLees meer Lees verder ⮕

| Zerrouki verdubbelt voorsprong Feyenoord tegen LazioRamiz Zerrouki neemt de tweede goal van Feyenoord tegen Lazio voor zijn rekening. Lees verder ⮕

LIVE: Feyenoord-opstelling bekend, Slot kiest opnieuw voor ZerroukiFeyenoord werkt woensdagavond zijn derde Champions League-wedstrijd van het seizoen af. In De Kuip is SS Lazio de tegenstander. Voor de Rotterdammers is een overwinning cruciaal met het oog op overwintering in het miljardenbal. VoetbalPrimeur doet live verslag van het duel. Lees verder ⮕

Feyenoord begint met Zerrouki en Giménez aan belangrijk CL-duel met LazioRamiz Zerrouki begint woensdagavond in de basis van Feyenoord aan het Champions League-thuisduel met Lazio. De middenvelder vervangt de geblesseerde Yankuba Minteh. Ook topscorer Santiago Giménez start. Lees verder ⮕

LIVE: ijzersterk Feyenoord verdubbelt de marge via geweldige knal ZerroukiFeyenoord werkt woensdagavond zijn derde Champions League-wedstrijd van het seizoen af. In De Kuip is SS Lazio de tegenstander. Voor de Rotterdammers is een overwinning cruciaal met het oog op overwintering in het miljardenbal. VoetbalPrimeur doet live verslag van het duel. Lees verder ⮕

Fenomenaal Feyenoord: Zerrouki scoort prachtig, Lazio wordt overklastWát een eerste helft van Feyenoord: halverwege leidt de ploeg van trainer Arne Slot met 2-0 tegen SS Lazio, dat wordt overklast. Na de openingstreffer van Santiago Gimenez is het de beurt aan Ramiz Zerrouki. Prachtige goal! Lees verder ⮕