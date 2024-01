IJmuiden wordt veiligheidsrisicogebied en politie mag preventief fouilleren

Om bijna heel IJmuiden is een nieuwe grens getrokken. Sinds vandaag geldt de stad als 'veiligheidsrisicogebied'. Daardoor kan de politie in de strijd tegen escalerend drugsgeweld preventief fouilleren op straat. Een effectief plan, met haken en ogen. Eerder werd er al cameratoezicht ingezet op verschillende locaties in IJmuiden. Maar het komende half jaar heeft de politie in de stad extra bevoegdheden, waaronder het preventief fouilleren.

Slechts in enkele gemeenten nodig Uit recent onderzoek blijkt dat een op de vijf gemeenten dit gemiddeld heeft ingezet. In sommige gemeenten, zoals Rotterdam, gebeurt dat geregeld. Soms gebeurt dat incidenteel, zoals bij de avondklokrellen. "Het kan misschien iets minder opleveren dan gerichte politie-inzet, maar het is een middel", zegt hoogleraar bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen Heinrich Winter. "De burgemeester kan dat doen als er incidenten met vuurwapens zij





