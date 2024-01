Ihattaren vervolgd voor mishandeling en poging tot uitlokking van bedreiging

Ihattaren wordt vervolgd voor mishandeling en poging tot uitlokking van bedreiging. De aantijgingen houden in dat hij zijn vriendin heeft mishandeld en heeft geprobeerd bedreiging uit te lokken. Het Openbaar Ministerie heeft besloten tot vervolging over te gaan, ondanks dat de vrouw van Ihattaren haar aangifte heeft willen intrekken.





