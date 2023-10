De hoofdgast voor deze bijzondere uitzending was Lianne Hoogeveen, bijzonder hoogleraar ‘Identification, Support and Counseling of Talent’ aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op talentontwikkeling bij kinderen; in het bijzonder kinderen die eigenlijk hoogbegaafd zijn.

Hoogeveen vertelt ons over hoe we moeten omgaan met de labels ‘talent’ een ‘hoogbegaafdheid’. Volgens haar denken veel mensen bij hoogbegaafdheid alleen aan intelligentie, terwijl het veel breder reikt dan dat. Zo speelt bijvoorbeeld creativiteit ook een grote rol. Zij pleit dan ook voor betere individuele aandacht voor hoogbegaafden.Hoe herkennen we het talent van hoogbegaafden?

In deze bijzondere uitzending over ‘talent’ kwamen nog meer getalenteerde gasten langs. Zo gaf PhD-onderzoeker Michelle Appel een live demonstratie van haar AI-installatie waarmee ze bewegingen omzet in muziek. Daarbij vertelde ze over hoe ze vergelijkbare AI gebruikt in de ontwikkeling van visuele breinimplantaten om blinde mensen te helpen zien. headtopics.com

Met onze app mis je niks. Of het nou gaat om nieuws uit binnen- en buitenland, sport, tech of cultuur; met de NPO Radio 1-app ben je altijd op de hoogte. Download 'm

Lees verder:

NPORadio1 »

Hoe herkennen we het talent van hoogbegaafden?Tijdens de Nacht van NTR, deze week speciaal in het thema van Talent, sprak presentator Ruben Rosen Jacobson met Lianne Hoogeveen. Zij is bijzonder hoogleraar Talentontwikkeling en doet in die functie onderzoek naar hoogbegaafde kinderen. Lees verder ⮕

Hoogleraar Lianne Hoogeveen pleit voor een bredere kijk op hoogbegaafdheid: ‘Het gaat niet alleen om wat je ziet, maar om wat er in potentie is.’Tijdens deze speciale themaweek van 'De Nacht van' praten we 5 dagen lang in 5 verschillende steden over talent. Afgelopen donderdagochtend 26 oktober streek NTR Wetenschap neer in Nijmegen, waar zij uitzonden vanuit centrum voor talentontwikkeling De Basis. Lees verder ⮕

Tienduizenden euro's per Indonesische zorgstudent, hoogleraar wil dat overheid verantwoordelijkheid neemtZorggroep Drenthe maakte gebruik van de diensten van arbeidsbemiddelingsbureau Yomema. Lees verder ⮕

Hoogleraar: duurzame energievoorziening is geen utopieDuurzame energievoorziening voor iedereen op de wereld is geen utopie. Sterker: het is haalbaar en betaalbaar. Dat schrijft professor Ad van Wijk in zijn boek 'Groene energie voor iedereen'. Vandaag neemt hij afscheid bij de TU Delft als hoogleraar Future Energy Systems. Hij vertelt erover in het NOS Radio 1 Journaal. Lees verder ⮕

Overheid moet veel meer verantwoordelijkheid nemen om problemen met arbeidsmigratie te voorkomen, zegt hoogleraarIn de zorg zijn al jaren grote personeelstekorten en die nemen alleen maar toe. Arbeidsmigranten kunnen die gaten deels opvullen. Maar dat gebeurt niet altijd op een verantwoorde manier. 'De overheid is verantwoordelijk en moet kaders schetsen.' Lees verder ⮕

Herdenkingsconcert Hoogeveen voor slachtoffers wereldwijde crises: 'De hele wereld staat in brand'Speciaal voor het concert is de hulp ingeschakeld van componist en dirigent Hoite Pruiksma. Hij heeft voor de gelegenheid een nieuw stuk geschreven naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕