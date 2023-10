Hoogleraar Lianne Hoogeveen pleit voor een bredere kijk op hoogbegaafdheid: ‘Het gaat niet alleen om wat je ziet, maar om wat er in potentie is.’

De hoofdgast voor deze bijzondere uitzending was Lianne Hoogeveen, bijzonder hoogleraar ‘Identification, Support and Counseling of Talent’ aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op talentontwikkeling bij kinderen; in het bijzonder kinderen die eigenlijk hoogbegaafd zijn.

Hoogeveen vertelt ons over hoe we moeten omgaan met de labels ‘talent’ een ‘hoogbegaafdheid’. Volgens haar denken veel mensen bij hoogbegaafdheid alleen aan intelligentie, terwijl het veel breder reikt dan dat. Zo speelt bijvoorbeeld creativiteit ook een grote rol. Zij pleit dan ook voor betere individuele aandacht voor hoogbegaafden.Hoe herkennen we het talent van hoogbegaafden?

In deze bijzondere uitzending over ‘talent’ kwamen nog meer getalenteerde gasten langs. Zo gaf PhD-onderzoeker Michelle Appel een live demonstratie van haar AI-installatie waarmee ze bewegingen omzet in muziek. Daarbij vertelde ze over hoe ze vergelijkbare AI gebruikt in de ontwikkeling van visuele breinimplantaten om blinde mensen te helpen zien. headtopics.com

