Hoogleraar: duurzame energievoorziening is geen utopie

Duurzame energievoorziening voor iedereen op de wereld is geen utopie. Sterker: het is haalbaar en betaalbaar.

Dat schrijft professor Ad van Wijk in zijn boek 'Groene energie voor iedereen'. Vandaag neemt hij afscheid bij de TU Delft als hoogleraar Future Energy Systems. Hij vertelt erover in het

Sarri voor Feyenoord-clash: ‘Liever dat, dan dat ze urine over me heen gooien’Maurizio Sarri was op de persconferentie uiterst lovend over Feyenoord. De trainer van Lazio trof de Rotterdammers vorig jaar al in de Europa League en spreekt met veel respect over de opponent van woensdagavond, die dit keer wacht in het kader van de Champions League. Lees verder ⮕

Berghuis over Steijn: 'Ik denk dat hij dat zelf verteld heeft aan De Telegraaf'Steven Berghuis heeft gereageerd op het gerucht dat Maurice Steijn van hem af wilde bij Ajax. De aanvallende middenvelder maakt gehakt van de berichtgeving én zijn voormalige oefenmeester. Lees verder ⮕

LIVE: AZ binnen kwartier op achterstand tegen sterker Aston VillaAZ gaat zijn Conference League-avontuur hervatten met een zware wedstrijd tegen Aston Villa. In eigen stadion nemen de Alkmaarders het om 18.45 uur op tegen de nummer vijf van de Premier League. VoetbalPrimeur doet live verslag van de wedstrijd. Lees verder ⮕

Shell-topman schrapt tweehonderd banen in duurzame energieShell gaat tweehonderd banen schrappen die te maken hebben met duurzame energie. Ook gaat het olie- en gasconcern de activiteiten op het gebied van lichte waterstofvoertuigen verminderen. In plaats daarvan wil het zich meer op zwaar transport en industrie richten. Lees verder ⮕

Veearts over oprukkend blauwtongvirus: 'Dat het zo erg zou zijn, hadden we niet zien aankomen'Het blauwtongvirus raast om zich heen. Inmiddels is het virus op meer dan 3000 veebedrijven in Nederland vastgesteld. Vooral schapen zijn slachtoffer van het virus dat wordt verspreid door kleine muggen, zogenaamde knutten. Schapenhouders, -herders, en veeartsen zitten met de handen in het haar. Lees verder ⮕