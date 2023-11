Hoogland gaat voor record op de kilometer

Baanwielrenner Jeffrey Hoogland wil het wereldrecord op de kilometer verbeteren. Dat staat sinds 2013 op naam van de Fransman Francois Pervis.Speel audio af

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Zwoegen voor werelduurrecord: Hoogland wil naam Pervis niet meer zienWielrenner Jeffrey Hoogland doet vanavond om 21.00 uur in Mexico een poging het werelduurrecord te verbeteren.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Zwoegen en zweten voor werelduurrecord: Hoogland wil naam Pervis niet meer zienWielrenner Jeffrey Hoogland doet vanavond om 21.00 uur in Mexico een poging het werelduurrecord te verbeteren.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Hoogland wil wereldrecord op 'vreselijke' kilometer: 'Je moet zó diep gaan'Jeffrey Hoogland zal dinsdag op de wielerbaan van Aguascalientes een minuut lang heel veel pijn lijden. Toch gaat er met zijn wereldrecordpoging op de 1 kilometer tijdrit een langgekoesterde wens in vervulling. 'Het beheerst mijn leven.'

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Veel werk voor vier rondjes pijn lijden: Hoogland droomt van wereldrecordJeffrey Hoogland zal dinsdag op de wielerbaan van Aguascalientes een minuut lang heel veel pijn lijden. Toch gaat er met zijn wereldrecordpoging op de 1 kilometer tijdrit een langgekoesterde wens in vervulling. 'Het beheerst mijn leven.'

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NOS: Zwoegen en zweten voor wereldrecord: Hoogland wil naam Pervis niet meer zienWielrenner Jeffrey Hoogland doet vanavond om 21.00 uur in Mexico een poging het wereldrecord op de kilometer te verbeteren.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Politieman schiet verdachte (27) per ongeluk dood, krijgt geen strafDe rechtbank oordeelde dat de agent zijn vinger te dicht bij de trekker had, maar dat hem dat niet te verwijten valt omdat hij schrok van een onverwachte beweging.

Bron: NOS | Lees verder ⮕