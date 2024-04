Hoogeveen voetbaltrainer op non-actief gesteld vanwege slechte resultaten

Stef Lamberink is niet langer de trainer van voetbalvereniging Hoogeveen. De club heeft Lamberink gisteren op non-actief gesteld. De reden is de slechte resultaten van de laatste weken. Lamberink was aan zijn eerste seizoen bezig bij de 3e divisionist. Hoogeveen heeft het al het hele jaar moeilijk en vecht om lijfsbehoud. Toch verlengde de trainer eind december nog zijn contract met Hoogeveen. Begin januari won Lamberink met zijn team het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.

Resultaten en gebrek aan vertrouwen De laatste weken zijn de resultaten echter dramatisch en werd er met 7-1 van IJsselmeervogels verloren, was Rijnvogels in Hoogeveen met 0-5 te sterk en afgelopen weekend won Urk met ruime cijfers, 4-1, van de ploeg van Lamberink. Op de website van Hoogeveen laat de club weten dat er meer speelde dan alleen de slechte resultaten

