Hoogeveen krijgt maar één coffeeshop. Een meerderheid van de gemeenteraad besloot in december nog te gaan voor maximaal twee, maar vertrekkend burgemeester Karel Loohuis neemt dat advies niet over. Het is één van Loohuis zijn laatste wapenfeiten als burgemeester, want vanaf woensdag neemt Martijn Breukelman (32) het stokje van hem over. Loohuis mag afwijken van het raadsbesluit, omdat hij het bevoegd gezag heeft als burgemeester over het coffeeshopbeleid.

Hij heeft de raad niet van tevoren ingelicht over zijn besluit. Dat hij nu in zijn laatste dagen als burgemeester afwijkt van het plan van de gemeenteraad wordt hem niet in dank afgenomen. Verontwaardigd 'We zijn zeer verontwaardigd over deze gang van zaken', vertelt VVD-fractievoorzitter en voorstander van twee coffeeshops Ronald Klok. 'De communicatie hierover is op één van zijn laatste dagen als burgemeester de deur uitgegaan. Dit is gewoon regeren over je eigen gra

