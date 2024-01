Hoofdscout deelt foto tijdens transferperiode

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie vanVia Instagram deelt de hoofdscout én tijdelijk technisch directeur van de Amsterdammers een foto van zichzelf waarop hij druk aan het bellen is. De Lang schrijft slechts één woord bij het typerende beeld van eentijdens een cruciale transferperiode: ‘January’.

De Lang heeft tot en met 1 februari om de selectie van Ajax te versterken. In de reacties gaan supporters van Ajax los met suggestie





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

De Lang: 'Eerst eigen jeugd, dan ex-Ajacieden'Hoofdscout De Lang van Ajax heeft aangegeven dat de club eerst naar de eigen jeugd kijkt en daarna naar voormalige spelers van Ajax bij het versterken van het team.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Toptalent De Boo heerst bij NK: 'Mijn Instagram-volgers zijn verdubbeld'Jenning de Boo is dé man van de NK afstanden. De negentienjarige oud-shorttracker schaatste in Thialf op indrukwekkende wijze naar goud op de 500 en 1.000 meter. En dit lijkt pas het begin van zijn bijzondere ontdekkingsreis.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Binnenlandse toptransfer aanstaande? PL-spits voedt geruchten met like op InstaTopspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social een opvallende like van Ivan Toney op Instagram.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax middenvelder ontevreden over kansen in het teamAjax middenvelder is ontevreden over de kansen die hij krijgt in het team en plaatst een mysterieuze foto op Instagram.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ihattaren deelt eerste foto van training en plaatst veelzeggende emojiTopspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mohamed Ihattaren, die hard aan het trainen is om fit te raken.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Dirk Kuijt deelt trap na uit aan ex-werkgever tijdens persco bij BeerschotDirk Kuijt heeft zin in zijn nieuwe avontuur bij Beerschot. De 43-jarige trainer werd afgelopen week gepresenteerd bij de tweedeklasser en gaat alles in het werk stellen om naar het hoogste niveau te promoveren. Daarbij verwacht Kuijt een geoliedere samenwerking dan bij ADO Den Haag, zo vertelt hij op zijn mediapresentatie.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »