Honkballers Texas Rangers winnen World Series na 63 jaar voor de eerste keer

Seager als MVP in fraai rijtje In de vijfde wedstrijd duurde het tot de zevende inning tot het eerste punt op het bord kwam: Corey Seager kwam over de thuisplaat na een slag van Mitch Garver. In de negende inning volgden de overige vier punten, met een homerun van Marcus Semien als hoogtepunt. Seager werd na afloop uitgeroepen tot de waardevolste speler van de finale.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Texas Rangers op drempel van eerste MLB-titel na nieuwe zege in World SeriesIn Arizona winnen de Rangers met 11-7 van de Diamondbacks. Daarmee is de stand in de best-of-7-serie nu 3-1 in het voordeel van de ploeg uit Texas.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Texas Rangers op drempel van eerste MLB-titel na nieuwe zege in World SeriesIn Arizona winnen de Rangers met 11-7 van de Diamondbacks. Daarmee is de stand in de best-of-7-serie nu 3-1 in het voordeel van de ploeg uit Texas.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Honkballers Texas Rangers winnen World Series, maar geen feestje in zwembadTexas Rangers heeft voor de eerste keer in de clubhistorie de World Series gewonnen. Na 63 jaar wachten gaat de Amerikaanse honkbaltitel eindelijk naar de Rangers.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Honkballers Texas Rangers winnen World Series, maar geen feestje in zwembadTexas Rangers heeft voor de eerste keer in de clubhistorie de World Series gewonnen. Na 63 jaar wachten gaat de Amerikaanse honkbaltitel eindelijk naar de Rangers.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Rangers opnieuw op voorsprong in World Series, zorgen om García en ScherzerTexas Rangers wint met 3-1 van Arizona Diamondbacks en dat betekent een 2-1 voorsprong in de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Rangers opnieuw op voorsprong in World Series, zorgen om García en ScherzerTexas Rangers wint met 3-1 van Arizona Diamondbacks en dat betekent een 2-1 voorsprong in de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕