Honkballers Texas Rangers winnen World Series, maar geen feestje in zwembad

Een handvol veiligheidsmensen voorkwam dat de kersverse kampioenen een duik in het bad namen, waar normaal gesproken fans al badend de wedstrijd kunnen volgen. Met het winnen van de World Series is er een loden last van de schouders van de Rangers gevallen, aangezien Texas een van de zes clubs was die nog nooit kampioen zijn geworden. Alleen Colorado, Tampa Bay, Seattle, Milwaukee en San Diego wachten nu nog steeds op hun eerste titel in Major Lague Beaseball.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOSSPORT: Texas Rangers na zege opnieuw op voorsprong in World Series tegen DiamondbacksDe overwinning van de Rangers, die ook het eerste duel hadden gewonnen, betekent een 2-1 voorsprong in de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. De World Series worden in een best-of-seven beslist.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Texas Rangers na zege opnieuw op voorsprong in World Series tegen DiamondbacksDe overwinning van de Rangers, die ook het eerste duel hadden gewonnen, betekent een 2-1 voorsprong in de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. De World Series worden in een best-of-seven beslist.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Texas Rangers op drempel van eerste MLB-titel na nieuwe zege in World SeriesIn Arizona winnen de Rangers met 11-7 van de Diamondbacks. Daarmee is de stand in de best-of-7-serie nu 3-1 in het voordeel van de ploeg uit Texas.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Texas Rangers op drempel van eerste MLB-titel na nieuwe zege in World SeriesIn Arizona winnen de Rangers met 11-7 van de Diamondbacks. Daarmee is de stand in de best-of-7-serie nu 3-1 in het voordeel van de ploeg uit Texas.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Rangers opnieuw op voorsprong in World Series, zorgen om García en ScherzerTexas Rangers wint met 3-1 van Arizona Diamondbacks en dat betekent een 2-1 voorsprong in de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Rangers opnieuw op voorsprong in World Series, zorgen om García en ScherzerTexas Rangers wint met 3-1 van Arizona Diamondbacks en dat betekent een 2-1 voorsprong in de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕